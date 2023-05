München Keine sichtbaren Schäden an Rubens-Gemälde nach Klebeaktion

Eine Klebeaktion von Klimaaktivisten am Rahmen eines Rubens-Gemäldes in der Alten Pinakothek in München hat nach Aussage einer Sachverständigen keine sichtbaren Spuren hinterlassen. Schäden an der hauchdünnen Goldschicht des Rahmens und an der darunterliegenden Schicht seien so ausgebessert worden, dass normale Besucher sie nicht mehr erkennen könnten, sagte eine Restauratorin am Montag in einem Prozess gegen drei Männer vor dem Amtsgericht München.

dpa