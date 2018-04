Eishockey

Keine Sperre gegen Eishockey-Nationalspieler Plachta

Eishockey-Nationalstürmer Matthias Plachta darf im fünften Halbfinalspiel beim EHC Red Bull München an diesem Freitag für die Adler Mannheim auflaufen. Das Verfahren nach Plachtas Spieldauerstrafe vom Mittwochabend sei nach einer Verhandlung eingestellt worden, teilte die Deutsche Eishockey Liga am Donnerstag mit. Der Disziplinarausschuss sehe die während des Spiels ausgesprochene Strafe als ausreichend an.