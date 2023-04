Notfall Keine technische Ursache bei Bränden in Asylunterkunft

Nach zwei Bränden in einer Asylunterkunft im oberbayerischen Eitting binnen weniger Stunden schließt die Polizei eine technische Brandursache aus. Zugleich lägen „derzeit keine Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Brandstiftung vor“, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Mittwoch mit. Ein Gutachter des Bayerischen Landeskriminalamts führe weitere Untersuchungen zur Brandursache am Brandort nördlich von München durch.

dpa