Justiz

Keine Weihnachtsbegnadigung für Bayerns Häftlinge

Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern wird es in Bayern auch in diesem Jahr keine vorzeitigen Begnadigungen für Häftlinge wegen des Weihnachtsfestes geben. „Die Länge einer Freiheitsstrafe wird in jedem Einzelfall von einem unabhängigen Gericht nach sorgfältiger Prüfung und Abwägung individuell bestimmt“, sagte eine Sprecherin des Justizministeriums auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in München. Von der Möglichkeit, eine Strafe im Gnadenwege zu ändern, solle daher nur in absoluten Ausnahmefällen Gebrauch gemacht werden, nicht wegen Zufälligkeiten des Kalenders. In anderen Ländern werden traditionell vor Weihnachten einige Gefangene vorzeitig entlassen.