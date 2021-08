Anzeige

Kriminalität Kein Empfang: Antennen von 30 Autos geklaut 30 Autoantennen auf einen Streich sind von Fahrzeugen in Unterfranken gestohlen worden.

Ein Fahrzeug der bayerischen Polizei fährt mit Blaulicht durch die Innenstadt. Foto: Peter Kneffel/dpa/Symbolbild

Karlstadt.Sie wurden auf dem Gelände eines Autohändlers in Karlstadt im Landkreis Main-Spessart entwendet, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum Dienstag. Der finanzielle Schaden belaufe sich nach ersten Schätzungen auf bis 600 Euro.

