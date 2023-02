Fußballtrainer Keller sieht kein Erfolgsende bei Ex-Club Union Berlin

Trainer Jens Keller glaubt an einen weiteren Erfolgsweg seines früheren Vereins 1. FC Union Berlin in der Fußball-Bundesliga. „Immer wenn man gedacht hat, sie brechen vielleicht ein, die haben überperformt, beweisen sie es einfach wieder. Sie stehen zu Recht da. Das hat nichts mit Glück zu tun“, sagte der 52-Jährige dem „Münchner Merkur/tz (Freitag) vor dem Fußball-Gipfel der beiden punktgleichen Vereine, FC Bayern München und Union, am Sonntag in der Allianz-Arena (17.30 Uhr/DAZN).

dpa