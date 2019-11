Fussball Keller wird laut TV-Sender Sky Coach des 1. FC Nürnberg Jens Keller wird nach Information des TV-Senders Sky neuer Trainer des 1.

Mail an die Redaktion Trainer Jens Keller verlässt nach dem Spiel das Stadion. Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild

Nürnberg.FC Nürnberg. Der 48-Jährige soll damit die Nachfolge des freigestellten Österreichers Damir Canadi antreten. Keller soll beim fränkischen Fußball-Zweitligisten am Mittwoch vorgestellt werden. „Wir beteiligen uns nicht an Spekulationen“, erklärte ein Sprecher des „Club“ am Dienstag. „Wir vermelden erst etwas, wenn es etwas zu vermelden gibt.“ Keller betreute in der Bundesliga den VfB Stuttgart und den FC Schalke 04. Danach war er Coach von Union Berlin und bis zum April vom FC Ingolstadt.