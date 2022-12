Feuerwehreinsatz Kellerbrand in Schweinfurt: Ein Mann leicht verletzt

Bei einem Brand in Unterfranken ist ein Mann leicht verletzt worden. Das Feuer war am Donnerstag aus derzeit unklarer Ursache im Keller eines Mehrfamilienhauses in Schweinfurt ausgebrochen, wie Polizei und Stadt mitteilten. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen die Flammen bereits aus den Kellerfenstern.

dpa