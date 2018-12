Fussball

Kellers Heimdebüt als Ingolstadt-Trainer

Nach dem Unentschieden zum Einstand will Jens Keller mit dem FC Ingolstadt mit neuem Selbstvertrauen in sein Heimdebüt starten. „Die Mannschaft hat in Darmstadt gesehen, was sie selbst mit zehn Mann leisten kann. Wir verzeichnen den Punkt als Erfolg“, sagte der neue FCI-Trainer am Freitag. „Man merkt, dass im Training schon mehr Selbstvertrauen da ist und die Mannschaft langsam eine breitere Brust bekommt.“ Beim 1:1 in Darmstadt hatten die Oberbayern nach einer Elfmeter-Entscheidung in Unterzahl den Sieg verpasst, aber einen Punkt noch gerettet.