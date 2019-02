MZ-Serie Kellner: Ein Mann und eine Gitarre Musiker und Entertainer Mathias Kellner überzeugte mit Geschichten und Liedern das Publikum in der MZ-Kantine.

Von Alois C. Braun

Merken

Mail an die Redaktion Mathias Kellner begeisterte mit seiner besonderen Art das Publikum. Foto: Braun

Regensburg.Die MZ-Kantine wurde wieder einmal zur intimen Konzert-Arena. Auf der Bühne stand diesmal der niederbayerische Singer-Songwriter Mathias Kellner. Mit seinen bayerisch und englisch gesungenen Liedern und großartigen Geschichten überzeugte er das Publikum vom ersten Moment an. Ein großartiger Abend für Besitzer der MZ-Clubcard.

Einige der Besucher kannten Mathias Kellner bereits aus früheren Konzerten, dem Fernsehen oder von seinen zahlreichen Alben. Seit vielen Jahren tritt der Musiker solo, mit Begleitmusikern oder auch mit Formationen wie „M. T. M Wurzelwasser“ auf und hat sich ein breites Publikum erspielt. Die Spannung, diesen Künstler jetzt hautnah zu erleben, war groß.

Nach der Begrüßung des Publikums durch MZ-Newsroomleiterin Claudia Bockholt kam Kellner auf die Bühne. Eine Gitarre, ein paar Pedale am Boden und ein Mikro – mehr brauchte er nicht für diesen Auftritt. Mit „Tanzcafé Memory“ eröffnete der Titelsong seines aktuellen Albums das Konzert. Und mit seinen ersten Ansagen brach Kellner auch gleich das Eis und hatte das Publikum auf seiner Seite. Es ist einfach die hohe Schule des bayerischen Entertainment, die dieser Mann perfekt beherrscht.

Ein simples Erfolgsrezept



Seine witzige Art, Geschichten zu erzählen, ist einzigartig. Es ist spürbar, dass er liebt, was er da macht und er erntete kollektive Lacher, als er erklärte, wie ein Konzert abläuft: „I spui und ihr hörts zua. Des hat si bewährt und des sollt ma aa ned ändern.“ Kellner hat ein Gefühl fürs Publikum, weiß, wie er seine Sätze und Pointen platziert.

„Mit 15 hast d’ vo nix a Ahnung, glaubst aber, du woaßt scho ois.“ Mathias Kellner, Singer-Songwriter



Dabei geht es aber nicht immer nur um Humor. Schon im zweiten Lied „Zeitmaschin’“ wurde er hintergründig und nachdenklich, erzählte von Jugendträumen und die Erwartungen an das Leben: „Mit 15 hast d’ vo nix a Ahnung, glaubst aber, du woaßt scho ois. Dabei is des a schöne, unbeschwerte Zeit ohne vui Verantwortung gewe’n.“

Kein Zweifel, gerade in solch intimen Rahmen wie der MZ-Kantine zeigte sich eindrücklich, welch großartiger Entertainer und Geschichtenerzähler der erst 34-jährige Niederbayer. Vergleiche mit dem leider verstorbenen schottischen Storyteller und Musiker Jackie Leven sind da nicht zu weit hergeholt.

Vom ersten Rausch

Kellner witzelte über seine Zeit in Niederbayern: „I hab eigentlich nix Bsonderes erlebt, aber i erzähl de Gschichtn trotzdem immer wieda gern.“ Geschichten, die die meisten im Publikum so oder so ähnlich erlebt haben und die ob der ehrlich motivierten Erzählweise nicht nur Lacher, sondern auch zustimmendes Kopfnicken erzeugten.

„Mia ham zwar ned gwusst, wias geht, aber mia ham trotzdem mit Zunge geschmust.“ Mathias Kellner, Singer-Songwriter



Etwa, als er vom ersten Mofa und dem ersten Rausch erzählte: Der Wirt der Dorfwirtschaft hatte ihm und seinen Spezln als Heimweg einen geheimen Schleichweg über die Felder empfohlen. „Wia ma hinkumma san, war’n da ganze Karawanen an Mofas, de alle hoamgfahrn san“, erklärte Kellner die vorgefundene Situation. Er lobte den „Jugendtreff Bushaltestelle“, der eine gute Infrastruktur aufwies, denn „Zigaretten- und Kaugummiautomat waren in Reichweite.“ Aufgrund der Altersstruktur dürften die meisten der Besucher noch eigene Erfahrung mit den Tücken von Kassettenrekordern haben und die Zeiten kennen, als das Radio fast die einzige Quelle für Musik war.

Mathias Kellner berichtete plakativ, wie er wochenlang mit den Fingern auf der Aufnahmetaste wartete, bis endlich „Hotel California“ von den Eagles gespielt wurde. Und dann wurde vom Moderator in das Lied hinein gequatscht...

Es sind diese Alltagsgeschichten, die ankommen. Meist eigentlich Kleinigkeiten, die Kellner treffsicher herauspickt und mit seinem ureigenen Witz erzählt. Erste Erfahrungen mit Mädchen etwa beim „Hosentürlwetza“ auf der Tanzfläche. „Mia ham zwar ned gwusst, wias geht, aber mia ham trotzdem mit Zunge geschmust.“ Die detailgetreue Beschreibung dieser unbeholfenen Vorgänge in und um den Mund kann man schriftlich nicht wiedergeben, das muss man hören!

Bildlich vorstellen kann man sich aber den Zustand des Beifahrersitzes seines ersten Autos, einem Ford Fiesta. Dort hatte sich, trotz gegenteiligen Vorsätzen, im Laufe der Zeit einiges an undefinierbarem Müll angesammelt. Und dann kam eine Polizeikontrolle und die Frage nach Drogen. Ehrlich antwortete Mathias dem Polizisten: „Des ko i ned sagen, aba es ko scho sei, dass unter dem Zeig was wachst, des gegas Betäubungsmittelgesetz verstoßt.“

Und das Publikum sang mit



Musikalisch bot Mathias Kellner in diesem Konzert einen Querschnitt durch seine gesamte Karriere. Der Schwerpunkt lag dabei auf seinen bayerischen Liedern und Texten. Lediglich mit dem „ISong“ gab es einen kurzen Ausflug in die englischen Alben des Musikers, eine Besonderheit, denn üblicherweise trennt er bayerische und englische Konzerte. Die gespielten Lieder bestachen samt und sonders durch Eingängigkeit fernab von abgedroschenen Strukturen.

Immer wieder sang und summte das Publikum bereitwillig mit. Etwa bei „Johnny and Mary“, einem Titel von Robert Palmer. Auch bei „Hädidadiwari“ gab es einen Teil zum Mitmachen. Die dazugehörige Aufforderung sang der Musiker mit spontanen Worten im Stile eines Talking-Blues und ging dabei auch auf die Lampen in der MZ-Kantine ein.

Beim Zeltfestival dabei

Mathias Kellner hatte nach knapp einer Stunde das Publikum hypothetisch gefragt: „Ich bin nicht gerade bekannt dafür, dass ich kurze Konzerte spiele. Aber wollt ihr überhaupt noch was hören?“ Die Antwort war, wie erwartet, eindeutig positiv. Und so wurden es über zwei Stunden, die der Sänger und Gitarrist solo für die MZ-Leser spielte und restlos begeisterte. Kein Zweifel: Das war ein ganz besonderes Konzert. Man darf davon ausgehen, dass viele der Besucher wieder dabei sind, wenn Mathias Kellner am 31. Mai beim Zeltfestival Lappersdorf auftritt.

Lesen Sie hier weitere Serienteile aus unserer MZ-Kantine.