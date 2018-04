Sportartikel

Kering entscheidet über Abgabe der Puma-Mehrheit

Die Aktionäre des französischen Luxuskonzerns Kering entscheiden heute über den Plan, die Mehrheit am Herzogenauracher Sportartikelhersteller Puma abzugeben. Kering will den Großteil seiner Puma-Aktien als Sachdividende an seine eigenen Eigentümer weitergeben. Ziel ist es, dass der Konzern sich künftig auf den profitablen Luxussektor mit Marken wie Gucci, Brioni und Saint Laurent konzentriert.