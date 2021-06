Anzeige

Brände Kerze vergessen? Hoher Schaden nach Wohnzimmerbrand Eine vergessene Kerze soll im niederbayerischen Mallersdorf-Pfaffenberg einen Brand ausgelöst und einen hohen Schaden verursacht haben.

Das Blaulicht leuchtet auf einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Mallersdorf-Pfaffenberg.Das Feuer brach in der Nacht auf Dienstag in einem Wohnzimmer aus, wie die Polizei mitteilte. Dabei entstand ein Schaden von mehr als 100 000 Euro. Das Haus im Landkreis Straubing-Bogen ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Bewohnerin wurde durch die Flammen leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Ersten Erkenntnissen nach wurde das Feuer durch die Kerze ausgelöst.

