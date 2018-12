Brände Kerze verursacht Brand im Wohnzimmer: 50 000 Euro Schaden

Merken

Mail an die Redaktion Männer der Feuerwehr sitzen in einem Löschfahrzeug. Foto: Carsten Rehder/Archiv

Küps.Eine vergessene brennende Kerze hat an Heiligabend im oberfränkischen Küps (Landkreis Kronach) ein Wohnzimmer in Brand gesetzt. Nach Angaben der Polizei hatte die neben der Kerze stehende Weihnachtsdekoration Feuer gefangen. Durch die starke Rauch- und Hitzeentwicklung gingen in dem Einfamilienhaus Fensterscheiben und Bodenfliesen zu Bruch. Der Brand führte zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Das gesamte Erdgeschoss und Teile des Obergeschosses wurden nahezu vollständig verrußt. Den Schaden bezifferte die Polizei auf rund 50 000 Euro. Verletzt wurde niemand.