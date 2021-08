Anzeige

Notfälle Kfz-Mechaniker mit heißem Wasser schwer im Gesicht verletzt Schwere Verletzungen im Gesicht hat ein Mechaniker in einer unterfränkischen Kfz-Werkstatt erlitten.

Mail an die Redaktion Ein Rettungshubschrauber fliegt am Himmel. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Marktheidenfeld.Der 51-Jährige öffnete am Mittwoch in Marktheidenfeld (Landkreis Main-Spessart) das Kühlsystem eines Autos, wobei ihm heißes Kühlwasser ins Gesicht spritzte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann mit schweren Verbrühungen in eine Spezialklinik nach Offenbach.

