Adduktorenprobleme „Kicker“: Müller frühestens gegen Schalke wieder im Einsatz

Fußball-Nationalspieler Thomas Müller wird wohl frühestens im letzten Bundesliga-Spiel vor der WM in Katar wieder für den FC Bayern auflaufen. Wie der „Kicker“ berichtet, steht der Angreifer wegen seiner Adduktorenprobleme auch am Samstag im Spiel bei Hertha BSC und drei Tage später daheim gegen Werder Bremen nicht zur Verfügung. Alles hänge davon ab, wie der lädierte Adduktorenmuskel auf ein gesteigertes Pensum reagiere. Die vierte WM-Teilnahme sei aber nicht gefährdet. Bundestrainer Hans Flick will am 10. November sein WM-Aufgebot präsentieren.

