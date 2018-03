Fussball „Kicker“: Bayern an Hector als Bernat-Ersatz interessiert

Mail an die Redaktion Der Kölner Jonas Hector spielt den Ball. Foto: Federico Gambarini/Archiv

München.Der FC Bayern soll nach Informationen des „Kicker“ an eine Verpflichtung von Fußball-Nationalspieler Jonas Hector denken. Wie das Fachblatt am Donnerstag schrieb, habe der Rekordmeister bereits Kontakt zu dem Defensivprofi des 1. FC Köln aufgenommen. Der 27-Jährige könnte auf der linken Außenbahn Juan Bernat beerben. Der Spanier kommt in München nicht über eine Rolle als Reservist hinaus und soll laut „Kicker“ einen Weggang im Sommer anstreben. Weil der 25-Jährige beim Bundesliga-Tabellenführer noch einen Vertrag bis 2019 besitzt, könnten die Bayern dann noch eine Ablösesumme kassieren. 2014 kam Bernat für zehn Millionen Euro aus Valencia nach München.