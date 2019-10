Unfälle Kies bei voller Fahrt über Autobahn verschüttet Eine komplette Ladung Kies hat ein Lkw-Fahrer über die Autobahn 8 bei Dasing verteilt - allerdings nicht freiwillig.

Mail an die Redaktion Ein Flatterband mit der Aufschrift „Polizeiabsperrung“ ist zu sehen. Foto: Patrick Seeger/dpa/Archivbild

Dasing.Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte sich an dem Laster des 79-jährigen Fahrers eine Hydraulikhebeanlage selbstständig gemacht: Die Ladefläche stellte sich ohne Vorwarnung auf und kippte am Montagmittag den Sand auf die Fahrspur in Richtung Stuttgart. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein technischer Defekt an der Hydraulikanlage an der frühzeitigen Abladung schuld.

Durch die umherfliegenden Steine wurden vier nachfahrende Autos beschädigt; der Sachschaden liegt bei rund 16 000 Euro. Um die Straße von dem Kies zu befreien, wurde der Autobahnabschnitt im Landkreis Aichach-Friedberg vorübergehend gesperrt.