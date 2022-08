Geringer Wasserstand: Kiesbank kommt auf dem Bodensee zum Vorschein Ein neues Anlaufziel für Freizeitsportler auf dem Bodensee: Aufgrund des niedrigen Wasserstands ist vor der Insel Reichenau (Kreis Konstanz) eine Kiesbank aus dem Wasser aufgetaucht. Paddler und Kanufahrer nahmen die Kiesbank am Donnerstag direkt in Augenschein.

Durch das Niedrigwasser des Bodensees ist eine Kiesbank zu sehen. Foto: Felix Kästle/Felix Kästle/dpa

Reichenau.Es sei nicht das erste Mal, dass die kleine Insel durch den geringen Wasserstand des Sees zum Vorschein komme, sagte Karl Wehrle von der Touristinfo Reichenau. „Doch im Hochsommer ist das schon außergewöhnlich.“ Im Winterhalbjahr sei die Kiesbank bereits oft zu sehen gewesen.

Ganz besonders im Fokus stand die kleine Insel laut Wehrle bereits im Jahr 1972, als eine äußerst große Fläche der Kiesbank über dem Wasser gelegen habe. Für eine Spendenaktion kamen demnach zahlreiche Reichenauer und Menschen aus der Umgebung zu einem Konzert mit Verkaufsständen auf der kleinen Insel zusammen. Ein Gedenkstein auf der Kiesbank erinnere seitdem daran.

In der Vergangenheit hätten Paddler und Bootsfahrer durchaus auch mal eine Bierbank oder einen Sonnenschirm auf der Kiesbank aufgestellt. „Das ist dann Normalität“, sagte Wehrle. Wie lange die kleine Insel diesmal oberhalb der Wasserlinie bleiben wird, ist unsicher. Da der Wasserstand des Bodensees ab dem Sommer in der Regel kontinuierlich abnehme, dürften der Gedenkstein wie auch die Kiesbank nun aber für längere Zeit aus dem Wasser ragen, schätzte Wehrle. Am Donnerstagnachmittag um 15.00 Uhr lag der Pegelstand des Bodensees bei 304 Zentimetern.