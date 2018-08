Fussball

Kimmich gegen Scheindebatten nach WM

Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich plädiert dafür, sich in der Aufarbeitung des deutschen WM-Desasters nicht in Scheindebatten zu flüchten. „Wenn jeder bei sich selbst anfangen würde, hätten wir viel gewonnen“, sagte der 23-Jährige vom FC Bayern am Mittwoch in München. Für ihn persönlich sei sein erstes WM-Turnier „absolut frustrierend“ gewesen. Er verspüre darum vor der neuen Saison eine besondere Motivation. Kimmich vermisste totale Hingabe in Russland: „Es hätte jeder noch mehr reingeben können bei der WM.“