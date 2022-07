Dachau Kind auf Zebrastreifen angefahren

Auf einem Zebrastreifen in Oberbayern ist ein Mädchen von einem Auto angefahren worden. Die Neunjährige wollte am Montag mit ihrem Roller eine Straße in Altomünster (Landkreis Dachau) überqueren, als sich ein Auto näherte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

dpa