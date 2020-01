Krankheiten Kind in Bayern an Coronavirus erkrankt Im Freistaat gibt es einen weiteren Fall. Wie das bayerische Gesundheitsministerium mitteilte, handelt es sich um ein Kind.

In Bayern wurde ein weiterer Coronavirus-Fall bekannt. Foto: Christophe Gateau/dpa

München.In Bayern gibt es seit Freitagmittag einen sechsten, bestätigten Coronavirus-Fall. Dies teilte ein Ministeriumssprecher nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in München mit.

Es handelt sich um ein Kind des Mannes aus dem Landkreis Traunstein, dessen positiver Befund am späten Donnerstagabend bekannt geworden war. Der Mann ist Mitarbeiter der Firma aus dem Landkreis Starnberg, bei der auch die anderen vier bislang bekannten Fälle beschäftigt sind.

Damit gibt es inzwischen sechs Coronavirus-Fälle in Bayern. Bis auf das Kind sind alle Mitarbeiter des oberbayerischen Autozulieferers Webasto. Alle Betroffenen befinden sich nach Ärzte-Angaben derzeit in einem stabilen gesundheitlichen Zustand, heißt es in der Pressemitteilung des bayerischen Gesundheitsministeriums.

Wie das bayerische Gesundheitsministerium weiter mitteilte, brachten die Tests von weiteren Personen, die ebenfalls bei dieser Firma arbeiten, bis zum Freitagmittag keinen positiven Befund.

Weitere Einzelheiten wird das bayerische Gesundheitsministerium heute im Laufe des Abends mitteilen. Die bisher ermittelten Kontaktpersonen sollen sich häuslich isolieren und sich mit Angaben zu ihrem Gesundheitsstatus fortlaufend beim Gesundheitsamt melden. (il)

