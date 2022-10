Unfall Kind in München von S-Bahn angefahren und schwer verletzt

Ein zwölfjähriger Bub ist bei einem S-Bahn-Unfall in München schwer verletzt worden. Das Kind hatte am Mittwochnachmittag unmittelbar an der Bahnsteigkante im Ostbahnhof mit seinem Handy gespielt und die einfahrende S-Bahn nicht bemerkt, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte.

dpa