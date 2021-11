Anzeige

Unfall Kind stirbt bei Autounfall auf A6 Ein 11-jähriger Junge ist bei einem Unfall auf der A6 in der Oberpfalz ums Leben gekommen. Die Unfallursache ist unklar.

Merken

Mail an die Redaktion Die Leuchtschrift „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Pleystein.Ein 11-jähriger Junge starb am Sonntagnachmittag bei einem Autounfall auf der A6 Richtung Nürnberg, wie das Polizeipräsidium Oberpfalz in einer Pressemitteilung bekannt gab. Das Kind saß demnach auf dem Rücksitz des Wagens und wurde bei dem Unfall aus dem Fahrzeug geschleudert. Der Junge starb noch am Unfallort. Der 45-jährige Fahrer aus dem Raum München war der Vater des Kindes.

Zwischen den Anschlussstellen Waidhaus und Pleystein kam der Pkw aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf den abgesenkten Beginn einer Leitplanke. Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals, prallte gegen ein größeres Verkehrszeichen und wurde von dort auf den Standstreifen zurückgeschleudert, wo es auf der Beifahrerseite zum Liegen kam.

Vater nur leicht verletzt

Der 45-jährige Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert, sein im Fond mitfahrender 11-jähriger Sohn wurde bei dem Unfall aus dem Fahrzeug geschleudert und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Die A6 ist in Fahrtrichtung Nürnberg momentan noch gesperrt, die Sperre wird noch bis voraussichtlich 19 Uhr notwendig sein. Die Staatsanwaltschaft gab ein Gutachten zur Ermittlung des genauen Unfallhergangs in Auftrag, insbesondere soll auch die Frage geklärt werden, ob die Sicherheitsgurte angelegt waren.

An der Unfallstelle waren Kräfte der Verkehrspolizeiinspektion Weiden, Rettungsdienst und Notarzt sowie die Feuerwehren aus Vohenstrauß, Waidhaus und Neustadt an der Waldnaab.

Zunächst wurde angenommen, dass es sich bei dem Unfallopfer um einen Mann handelt (dpa berichtete). Nun teilte die Polizei mit, dass der Verstorbene der 11-jährige Sohn des Fahrers ist.