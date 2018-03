Notfälle Kind versteckt sich in Schrank und löst Polizeieinsatz aus

Mail an die Redaktion Ein Polizeifahrzeug mit Blaulicht auf dem Dach. Foto: Rolf Vennenbernd/Archiv

München.Schreck für den Opa: Als ein Großvater seine Enkelin aus einer Münchner Kita abholen wollte, ist das Mädchen verschwunden gewesen. Die Erzieherinnen konnten die Fünfjährige nicht finden und riefen die Polizei. Die Beamten leiteten eine Fahndung ein und suchten auch die elterliche Wohnung des Kindes ab, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nach etwa einer Viertelstunde erlöste das Mädchen dann aber selbst den Opa und die Suchenden: Es hatte sich am Donnerstag zum Spaß in der Kita in einem Schrank versteckt.