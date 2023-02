Nürnberg Kinder angesprochen: Polizei behält Verdächtige im Auge

Die Polizei in Nürnberg fährt in der nächsten Zeit verstärkt Streife vor Grundschulen. Es seien vermehrt Kinder auf dem Schulweg angesprochen worden, sagte Polizeisprecher Christian Seiler am Donnerstag. Teilweise soll diesen auch Süßigkeiten angeboten worden sein. Die Polizei konnte inzwischen eigenen Angaben nach drei Männer im Alter von 24, 31 und 59 Jahren ermitteln, die für etwa ein Dutzend der Fälle verantwortlich sein sollen.

dpa