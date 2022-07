Soziales Kinder in Gefahr: Jugendämter registrieren weniger Fälle

Alkohol, Drogen, Gewalt: Bayerns Jugendämter haben im vergangenen Jahr in 19.587 Fällen überprüft, ob das Wohl von Kindern oder Jugendlichen in Gefahr war. Im Jahr davor waren es 21.347 sogenannte Gefährdungseinschätzungen. Im Jahr 2021 waren 9942 Jungen und 9645 Mädchen betroffen, wie das Landesamt für Statistik am Dienstag in Fürth mitteilte.

dpa