Polizeieinsatz Kinder sprühen Graffiti an Autobahnbrücke: A9 kurz gesperrt

Drei Kinder haben Pfeiler einer Autobahnbrücke an der A9 bei laufendem Verkehr im oberfränkischen Bindlach im Landkreis Bayreuth mit Graffitis besprüht. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde die Autobahn 9 am späten Donnerstagnachmittag in diesem Bereich in Fahrtrichtung Berlin kurzzeitig gesperrt, um Schlimmeres zu verhindern. Zuvor hatten mehrere Bürger die Polizei per Notruf über die Situation informiert.

dpa