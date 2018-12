Kriminalität

Kinder treiben Unfug auf Friedhof und beschädigen Gräber

Zwei Kinder haben beim Spielen auf einem Friedhof in Oberfranken mehrere Gräber beschädigt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, schmissen die beiden 7 und 8 Jahre alten Kinder in Wunsiedel Grablichter und Laternen herum und entfernten Grabschmuck. Die Gegenstände wurden zum Teil auch außerhalb des Friedhofs gefunden.