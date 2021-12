Anzeige

Krankheiten Kinderimpfungen in Bayern beginnen Die vierte Corona-Welle scheint zumindest etwas abzuklingen. Die Impfkampagne für Kinder startet in Bayern nun.

Mail an die Redaktion Ein medizinischer Mitarbeiter setzt am Arm eines Jugendlichen zur Corona-Impfung an. Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

München.Ob im Impfzentrum, beim Haus- oder Kinderarzt: In Bayern laufen an diesem Mittwoch die Corona-Impfungen mit einem Kinderimpfstoff für Fünf- bis Elfjährige an. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt Impfungen für Kinder, die Risikofaktoren für einen schweren Covid-19-Verlauf oder Angehörige mit hohem Risiko haben. Es können nach individueller Entscheidung und ärztlicher Aufklärung aber auch alle Kinder dieser Altersgruppe geimpft werden. Verwendet wird niedriger dosierter Biontech-Impfstoff. Für Kinder ab zwölf Jahren laufen Impfungen bereits seit mehreren Wochen.

Mehr als 200.000 Dosen sind bestellt

Allein für die Impfzentren im Freistaat sind nach Worten von Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) rund 240.000 Impfdosen bestellt worden. „Dazu kommen noch die Impfdosen für die Ärzte, die selbst bestellen konnten.“

Vielerorts werden die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Impfzentren für die Impfungen der Kinder besonders geschult. „Wir wollen eine Atmosphäre ohne Stress und Zeitdruck schaffen, in der wir uns auch Zeit für Eltern und Kinder nehmen können, auch um eventuelle Sorgen und Bedenken zu klären“, sagte etwa der Kreisgeschäftsführer des Bayerischen Roten Kreuzes im Landkreis Tirschenreuth, Holger Schedl.

Im Impfzentrum in Sonthofen im Allgäu wird es extra Räumlichkeiten für Kinderimpfungen geben. „Wir waren von Anfang an von der Idee begeistert, unser Impfzentrum gerade für die Kleinen etwas bunter und fröhlicher zu gestalten. Wir hoffen, dass die wundervollen Motive die Stimmung aufmuntern und vom kleinen Piks ablenken“, sagte Julian Stumm von den Johannitern in Bayerisch Schwaben. Das Gesundheitsministerium hatte die Impfzentren zuvor gebeten, separate, kindgerecht gestaltete Impfstraßen einzurichten.

Kinderimpfungen nicht überall

Nicht überall werden die Impfungen von Kindern schon am Mittwoch möglich sein. In München etwa sind die Mitarbeiter im neuen Kinder-Impfzentrum Gasteig von Donnerstag an dafür bereit. Termine können interessierte Eltern telefonisch oder online für ihre Kinder im jeweiligen Impfzentrum ausmachen.

Für Fünf- bis Elfjährige wird ein niedriger dosiertes und anders abgefülltes Präparat im Vergleich zum herkömmlichen Biontech/Pfizer-Impfstoff verwendet. Von dem mRNA-Vakzin sollen laut Stiko zwei Dosen im Abstand von drei bis sechs Wochen gegeben werden. Für jüngere Kinder gibt es noch keinen zugelassenen Impfstoff.(dpa)