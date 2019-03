Kriminalität Kinderporno-Fall: Ein Mann kommt frei Einer der beiden Festgenommenen im Würzburger Kinderporno-Fall kommt auf freien Fuß. Notfallseelsorger in der Kita.

Merken

Mail an die Redaktion Bei einem Kinderporno-Verdächtigen klickten die Handschellen. Foto: Armin Weigel/Archiv

Würzburg.Einer der beiden Verdächtigen im Würzburger Kinderporno-Fall kommt wieder auf freien Fuß. Bei ihm handele es sich um den Mann, der einen Bezug zu einer Kinderstagesstätte in der Stadt hatte. Nach den ersten Ermittlungen habe sich der dringende Tatverdacht gegen ihn nicht erhärtet, teilten die Zentralstelle Cybercrime Bayern bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg und das Polizeipräsidium Unterfranken am Donnerstagnachmittag mit. Gegen den anderen Tatverdächtigen wurde Haftbefehl beantragt. Der Mann soll noch im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden.

Der Verdächtige steht im Verdacht, pornografische Bilder und Videos mit Buben im sogenannten Darknet verbreitet haben, einem abgeschirmtem Bereich des Internets. Derzeit fahnden die Ermittler auch nach den Opfern. Die Kriminalpolizei Würzburg richtete für Hinweise aus der Bevölkerung eine Hotline ein.

Der Kinderpornografie-Verdacht rund um eine evangelische Kindertagesstätte in Würzburg ist für die Kirche ein Schock. „Diese Nachrichten haben uns schockiert und sehr bestürzt“, erklärte Dekanin Edda Weise am Donnerstag schriftlich. Pfarrer, Leitung und Personal arbeiteten eng mit der Polizei und den Behörden zusammen, um eine schnelle Aufklärung des Falls zu unterstützen. Seit dem Morgen seien Weise selbst, der Pfarrer, ein Team der Polizei und der Notfallseelsorge in der Kita, um Gespräche mit Eltern und Mitarbeitern zu führen.

Die Ermittler durchsuchten mehrere Häuser in Würzburg, darunter eine Kindertagesstätte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Spezialeinsatzkräfte und Beamte des Bundeskriminalamtes (BKA) unterstützten die Ermittler bei den Durchsuchungen am Mittwochabend.

Im Kampf gegen Kinderpornografie ist im Freistaat die Zentralstelle Cybercrime Bayern (ZCB) zuständig. Nach eigenen Angaben hatte die Behörde, die zur Generalstaatsanwaltschaft Bamberg gehört, im vergangenen Jahr in 705 Verfahren wegen Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung ermittelt. Meist ging es um die Verbreitung kinderpornografischer Bilder und Videos sowie den sexuellen Missbrauch von Kindern. (dpa)

Weitere Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier!