Netzwerk Kinderschutz in Bayern: „Es bewegt sich etwas“

Mit einem Netzwerk will Bayern Kinder besser vor Vernachlässigung, Misshandlung und Gewalt schützen. So genannte Kompetenzpartner Kinderschutz (KPK) unterstützen Richterinnen und Richter an Familiengerichten und halten Kontakt zu Stellen außerhalb der Justiz wie Jugendämtern, Polizei, Ärzten oder Beratungsstellen. Familienrichterin Ulrike Sachenbacher vom Amtsgericht München zieht nach rund neun Monaten als Kompetenzpartnerin eine positive Bilanz: „Es bewegt sich etwas“, sagte sie am Montag bei der Vorstellung des Konzeptes, das seit Januar landesweit umgesetzt wird.

dpa