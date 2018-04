Polizei Kinderspielzeug sorgt für Großeinsatz Polizei und Feuerwehr rückten wegen Baby-Geschreis aus einem Müllcontainer am Nürnberger Rangierbahnhof aus.

Mail an die Redaktion Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges. Foto: Patrick Seeger/Archiv

Nürnberg.Vermeintliches Baby-Geschrei im Müllcontainer: Ein Kinderspielzeug hat in Nürnberg einen nächtlichen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Bahn-Mitarbeiter hatten am Dienstagabend am Rangierbahnhof verdächtige Laute in einem Behälter gehört, in dem gepresster Abfall transportiert wird.

Da Experten sich nicht sicher waren, ob nicht womöglich doch ein Kind darin ist, beschlossen die Einsatzkräfte, den Container zu leeren, wie ein Feuerwehrsprecher am Mittwoch sagte. Zuvor hatte Nordbayern.de über den stundenlangen Einsatz berichtet. Da der Müll stark zusammengepresst war, war schweres Gerät von Technischem Hilfswerk und der Flughafen-Feuerwehr nötig. Letztlich fanden die Einsatzkräfte ein Kinderspielzeug, das die verdächtigen Laute von sich gab.

