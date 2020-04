Kriminalität Kinderwagen in Haus angezündet Ein bislang Unbekannter hat in einem Mehrparteienhaus in Augsburg einen Kinderwagen angezündet.

Merken

Mail an die Redaktion Das Blaulicht eines Polizeiautos leuchtet. Foto: Marcus Führer/dpa/Symbolbild

Augsburg.Nach bisherigen Erkenntnissen sei der Kinderwagen im Treppenhaus vorsätzlich angezündet worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Weil Anwohner den Brand am Donnerstag schnell entdeckten, konnten sie verhindern, dass sich das Feuer im Haus weiter ausbreitete. Noch bevor die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei eintrafen, zogen sie den brennenden Wagen in das Freie.