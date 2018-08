Fussball Kingsley Coman operiert: „Wird noch stärker zurückkommen“ Bayern-Profi Kingsley Coman (22) ist nach seiner Fußverletzung aus dem Eröffnungsspiel der Fußball-Bundesliga am Sonntag in Tübingen operiert worden. Der Eingriff am gerissenen Syndesmoseband oberhalb des linken Sprunggelenkes sei erfolgreich verlaufen, teilte der FC Bayern München mit.

Merken

Mail an die Redaktion Kingsley Coman von München wird verletzt in die Kabine begleitet. Foto: Lino Mirgeler/Archiv

München.Der französische Nationalspieler hatte sich am Freitagabend beim 3:1 gegen 1899 Hoffenheim kurz vor der Halbzeitpause bei einem Zweikampf verletzt. Coman wird längere Zeit pausieren müssen. Wegen derselben Verletzung ebenfalls am Sprunggelenk des linken Fußes war Coman in der Rückrunde der vergangenen Saison drei Monate ausgefallen.

„Kingsley wird noch stärker zurückkommen, da bin ich mir ganz sicher. Wir werden ihn auf diesem Weg zu 100 Prozent unterstützen“, äußerte Sportdirektor Hasan Salihamidzic in der Vereinsmitteilung.