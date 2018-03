Leute Kinsehers Abschied als „Mama Bavaria“ war Bauchentscheidung Ihren Abschied nach acht Jahren als „Mama Bavaria“ hält Luise Kinseher für richtig und gut. „Das war bei mir eine Bauchentscheidung, dass genau jetzt der richtige Zeitpunkt war“, sagte die 49-Jährige dem „Münchner Merkur“ (Freitag). Auch politisch - mit Seehofers Ende als Ministerpräsident - passe das Timing. Den zukünftigen Ministerpräsidenten Bayerns könne sie sich auch als Kabarettistin jederzeit zur Brust nehmen.

Mail an die Redaktion Die Schauspielerin Luise Kinseher als Bavaria. Foto: Matthias Balk/Archiv

München.Für die Auswahl ihrer Nachfolge auf dem Münchner Nockherberg gilt: „Wer es zukünftig mit dem Söder aufnimmt, der darf kein Leichtgewicht sein.“ Den Einfluss des Derbleckens schätzt sie allerdings als gering ein. Die Politiker hätten nie getan, was sie gesagt hatte. „Ich hatte sowieso nie so ein übersteigertes, selbstüberschätzendes Gefühl, als könnte ich vom Nockherberg aus irgendwas in diesem Land kontrollieren.“