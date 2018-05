Regierung

Kirche reagiert überrascht auf geplanten runden Tisch

Die katholische Kirche in Bayern hat überrascht auf die Ankündigung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) reagiert, einen Gesprächskreis zu Werten, Kultur und Identität des Landes einzurichten. „Es bleibt zu erwarten, wie sich der runde Tisch konstituieren soll“, sagte ein Sprecher des Münchner Erzbischofs Reinhard Marx am Donnerstag. Grundsätzlich sei es gut, wenn man ins Gespräch komme. „Am besten geschieht das immer so früh wie möglich.“