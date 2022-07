Brand Kirchenfassade brennt: Hoher Schaden

Beim Brand einer erst 2018 eingeweihten Kirche in Oberbayern ist ein hoher Schaden entstanden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sei gegen Mittag die Ostfassade des Gebäudes in Flammen gestanden. Bei dem Einsatz in Poing (Landkreis Ebersberg) sei niemand verletzt worden, auch hätten sich keine Besucher in der Kirche befunden. Die Kripo Erding ermittelt zur Brandursache. Die Polizei sprach von möglicherweise „fahrlässigem Handeln in Verbindung mit der Vernichtung von Unkraut“. Der Schaden dürfte im hohen sechsstelligen Euro-Bereich liegen.

dpa