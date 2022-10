Prozesse Kissen aufs Gesicht gedrückt: Anklage gegen Ex-Pfleger Weil er einem Heimbewohner ein Kissen aufs Gesicht gedrückt haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Regensburg einen ehemaligen Altenpfleger angeklagt. Die Ermittler werfen dem 24-Jährigen gefährliche Körperverletzung und Misshandlung Schutzbefohlener vor. Der Verdacht, er könne für Todesfälle verantwortlich sein, habe sich nicht erhärtet. Das Landgericht Regensburg muss nun entscheiden, ob es zum Prozess kommt.

dpa

Mail an die Redaktion Ein Mikrofon in einem Gerichtssaal. Foto: Friso Gentsch/Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Regensburg.Der Pfleger soll der Anklagebehörde zufolge im Februar in einem Seniorenheim in Cham in der Oberpfalz einem 68-jährigen Bewohner ein Kissen aufs Gesicht gedrückt haben, bis dieser rot anlief. Als eine Kollegin das Zimmer betreten habe, habe er von dem Senior abgelassen. Die Staatsanwaltschaft geht deshalb zu seinen Gunsten davon aus, dass er von einem etwaigen Tötungsversuch freiwillig zurückgetreten sei.

Der Verdächtige ist zurzeit in einem Bezirkskrankenhaus untergebracht. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war er bei der Tat möglicherweise nur eingeschränkt schuldfähig.