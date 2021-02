Anzeige

Kita-Gebühren werden erstattet Für daheimbleibende Kinder sollen die Kita-Kosten erstattet werden. Das gab Markus Söder am Donnerstag bekannt.

München.Die Kindertagesstätten in Bayern sollen bei einem Inzidenzwert von unter 100 ab dem 22. Februar wieder geöffnet werden. In Regionen, in denen es dann weiterhin nur Notbetreuung gebe, aber auch für Eltern, die aus freien Stücken ihre Kinder nicht in die Betreuungseinrichtungen bringen, sollen die Gebühren vorläufig weiter erstattet werden, wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Donnerstag nach der Kabinettssitzung in München sagte. (dpa)