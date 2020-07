Anzeige

Corona Kita: Regelbetrieb ab September geplant Das Kabinett hat sich erneut beraten. Kinder mit Schnupfen sollen künftig nicht mehr automatisch ausgeschlossen werden.

Mail an die Redaktion Spielzeug liegt in einem Sandkasten in einer Kindertagesstätte. Ab Herbst soll es in Bayern wieder einen Regelbetrieb in den Kitas geben. Foto: Monika Skolimowska/dpa

München.In Bayern werden derzeit täglich im Schnitt zwischen 20 000 und 23 500 Menschen auf das Coronavirus getestet. Trotz der erhöhten Zahl an Tests sei das Infektionsgeschehen im Freistaat erfreulicherweise stabil, sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) am Dienstag nach der Sitzung des Ministerrats in München. Mehr Tests bedeuteten natürlich auch, dass die Zahl der entdeckten Fälle steige. Um die Ausbreitung der Pandemie bewerten zu können, sei daher die Positivrate bei den Tests entscheidend, diese läge derzeit zwischen 0,4 und 0,6 Prozent. Ende Mai habe die Positivrate noch bei sechs Prozent gelegen. Bis zur Ausweitung der Teststrategie seien in Bayern zwischen 8000 und 12 000 Tests durchgeführt worden.

Keine weiteren Corona-Toten in Bayern

Herrmann betonte zudem, dass es in den vergangenen Tagen keine neuen Todesfälle mehr in Bayern infolge des Virus gegeben habe, auch die Lage in den Seniorenheimen oder unter anderen gefährdeteren Personengruppen werde immer besser. Ungeachtet dessen bleibe das Virus weiter gefährlich und hoch ansteckend. Daher sei es weiter notwendig, dass die vorsichtige Strategie beibehalten werde. In Bayern gibt es zudem seit einigen Wochen die Möglichkeit, sich auch ohne Symptome kostenlos testen zu lassen.

Wie es in der Kita weitergeht

Kinder mit Schnupfen und laufender Nase sollen nach den Sommerferien nicht mehr automatisch vom Kita-Besuch ausgeschlossen werden. Erzieher sollen rechtzeitig zum geplanten Start des Kita-Regelbetriebs am 1. September einen Leitfaden an die Hand bekommen, in welchem Fall die Kinder nach Hause geschickt werden sollten und wann sie bleiben dürfen. Das kündigte Sozialministerin Carolina Trautner (CSU) an. Man wolle hier „gutes Augenmaß bewahren“, betonte die Ministerin - sonst wären die Kindergärten zum Start der Erkältungswelle im Herbst zur Hälfte leer. Eine noch schnellere Änderung der aktuell geltenden Leitlinien lehnte die Ministerin aber ab - im Moment seien die derzeitigen Regelungen „absolut vertretbar“.

Bayern will ein Pandemiezentrallager

Der Freistaat Bayern sucht ab sofort eine Immobilie für das künftige „Pandemiezentrallager“ zur Aufbewahrung von wichtigen medizinischen Gütern zur Infektionsbekämpfung. Auch das hat am Dienstag das Kabinett in München beschlossen. Über den Standort des Lagers werde „zeitnah entschieden“, er müsse „gut erreichbar“ sein. Übergangsweise würden die bisherigen Lagerkapazitäten weiter genutzt.

In dem Zentrallager soll in Zukunft alles vorgehalten werden, was für sechs Monate benötigt werde. Konkret sieht das Konzept etwa 42,6 Millionen OP-Masken, 12,6 Millionen Pflegekittel, zehn Millionen FFP2-Masken und 2,1 Millionen FFP3-Atemschutzmasken, 3,6 Millionen Schutzanzüge, 190 Millionen Infektionshandschuhe und rund 750 000 Augenschutzbrillen vor. „Wir wollen für die Zukunft gerüstet sein“, sagte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Dienstag nach der Sitzung. In Summe betrage der Lagerwert rund 300 Millionen Euro.

Grundlage für das Lager und dessen künftigem Bestand sei das Material, welches in den vergangenen Wochen in der Corona-Krise in Bayern benötigt wurde. Laut Huml werde zudem ein „Sicherheitspuffer“ eingeplant, um auch für größere Infektionslagen vorbereitet zu sein. „Wir wollen gerüstet sein“, sagte sie.