Pandemie Kitas und Läden im Kreis Regen schließen Der Landkreis Regen ist stark von Corona betroffen. Private Treffen sind jetzt nur noch mit bestimmten Personen erlaubt.

Mail an die Redaktion Ab Samstag bleiben im Landkreis Regen neben den Schulen auch die Kitas geschlossen. Foto: Armin Weigel/dpa

Regen.Im niederbayerischen Landkreis Regen schließen alle Kitas und bald auch die meisten Läden. „Die nach wie vor extrem hohen Infektionszahlen und das diffuse Auftreten der Krankheit lassen uns keine andere Wahl“, erklärte Landrätin Rita Röhrl (SPD) am Freitag einer Pressemitteilung zufolge. Private Treffen seien nur noch mit dem Ehegatten, Partner, Verwandten in gerader Linie oder Geschwistern erlaubt.

Ob die Geschäfte ab Samstag oder Montag dicht bleiben müssen, war laut Landratsamt zunächst unklar. Ausnahmen gelten für Läden mit Lebensmittel und Tierbedarf, Getränkemärkte, Banken, Apotheken, Drogerien, Sanitätshäuser, Optiker, Hörgeräteakustiker, Post, Tankstellen und Reinigungen.

Ab Samstag bleiben neben den Schulen auch die Kitas geschlossen, hieß es. In Krankenhäusern, Behinderten-, Alten- und Pflegeheimen sind nur noch Besuche zur Begleitung von Sterbenden erlaubt. Werdende Väter dürfen in die Krankenhäuser. Die verschärften Regelungen sollen vorerst bis 22. Dezember gelten. Grund für die Maßnahmen sind die extrem hohen Infektionszahlen in dem Landkreis an der tschechischen Grenze. Am Freitag lag der Wert laut Robert Koch-Institut bei fast 575 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. (dpa)