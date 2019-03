Kriminalität Klage gegen Ex-Geschäftsführer von ATU ATU hat gegen einen ehemaligen Geschäftsführer Klage eingereicht. Es geht um mehrere Millionen Euro Schadenersatz.

Mail an die Redaktion Die Werkstattkette ATU hat einen ihrer ehemaligen Geschäftsführer verklagt. Foto: Armin Weigel

Amberg.Die Werkstattkette ATU hat am Landgericht Amberg Klage gegen einen ehemaligen Geschäftsführer eingereicht. Das bestätigte Markus Fillinger, Richter am Amberger Landgericht, am Dienstag auf Anfrage. Es gehe um Haftung und mehrere Millionen Euro Schadenersatz. Derzeit läuft laut Fillinger die Replikfrist, ein Verhandlungstermin stehe noch nicht fest.

Der Hauptsitz von ATU befindet sich in Weiden. Der beklagte Ex-Geschäftsführer hat seinen Wohnsitz im Bezirk des Landgerichts Amberg, das daher zuständig ist.

Das Unternehmen ATU, das mit Kraftfahrzeugzubehör, Autoersatzteilen und Reifen handelt, gehört zum französischen Konzern Mobivia. Der französische Reifenhersteller Michelin ist seit dem vergangenen Jahr mit 20 Prozent an ATU beteiligt. ATU hat rund 10 000 Mitarbeiter und etwa 600 Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. (du)

