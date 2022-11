Justiz Klage in Traunstein: Papst Benedikt will sich verteidigen Der emeritierte Papst Benedikt XVI. will sich nach einer Klage gegen ihn am Landgericht Traunstein verteidigen. Er habe seine Verteidigungsbereitschaft mitgeteilt, bestätigte eine Gerichtssprecherin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Damit ist der Weg für eine mögliche Verhandlung frei.

Der emeritierte Papst Benedikt XVI.. Foto: Sven Hoppe/Sven Hoppe/dpa-Pool/dpa

Traunstein.Hätte der frühere Kardinal Joseph Ratzinger diese Verteidigungsbereitschaft nicht angezeigt, wäre ein sogenanntes Versäumnisurteil ergangen - allerdings ohne dass das Gericht sich mit den Vorwürfen gegen ihn auseinandergesetzt hätte.

Ein Mann, der nach eigenen Angaben von dem verurteilten Wiederholungstäter Priester H. missbraucht wurde, hatte im Sommer am Landgericht Traunstein eine Zivilklage, eine sogenannte Feststellungsklage, erhoben. Sie richtet sich nicht nur gegen Ratzinger, der Erzbischof von München und Freising war, als der Missbrauchstäter in seine Diözese versetzt wurde, sondern auch gegen den verurteilten Mann selbst, das Erzbistum München und Freising und Ratzingers Nachfolger im Amt des Erzbischofs, Kardinal Friedrich Wetter. Strafrechtlich hat das Ganze zwar keine Bedeutung mehr, aber es geht um die große Frage der Schuld, die Bistumsverantwortliche in dem Fall möglicherweise auf sich geladen haben.

Ratzinger lässt sich in der Sache nun nach dpa-Informationen von der Kanzlei Hogan Lovells vertreten, die nach eigenen Angaben eine der „zehn führenden wirtschaftsberatenden Rechtsanwaltssozietäten“ weltweit ist. Die Kanzlei reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage. Nach Gerichtsangaben haben alle vier Beklagten um eine Fristverlängerung gebeten und darum nun bis zum 24. Januar Zeit, inhaltlich auf die Klage zu antworten.