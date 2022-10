Bundesliga „Klarer Elfmeter“: FCA nach Niederlage beim VfB verärgert

Verantwortliche und Spieler des FC Augsburg haben nach dem 1:2 (1:1) beim VfB Stuttgart mit dem nicht gegebenen Elfmeter für die Gäste in der zweiten Halbzeit gehadert. Das sei „eine Schlüsselszene“ gewesen, sagte Trainer Enrico Maaßen nach der Partie in der Fußball-Bundesliga am Samstag. VfB-Verteidiger Borna Sosa hatte den Ball im Strafraum in der 57. Minute an den Arm bekommen. Einen Strafstoß gab es - auch nach einem Check durch den Video-Assistenten - beim Stand von 1:1 nicht.

dpa