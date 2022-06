Basketball Klarer Sieg in München: Alba Berlin holt elften Meistertitel

Alba Berlin hat seinen dritten Meistertitel in Serie perfekt gemacht. Die Berliner gewannen am Sonntag bei Bayern München deutlich mit 96:81 (52:36) und entschieden damit die Finalserie der Basketball-Bundesliga mit 3:1-Siegen für sich. Zwei Tage nach der klaren 60:90-Niederlage in Berlin am Freitag bestimmte Alba von Beginn an das Geschehen und sicherte sich nach dem Pokalsieg im Februar das Double.

dpa