Wahlen Klarer Sieg: Reiter bleibt Münchens Oberbürgermeister Am Sonntagabend hatte es sich bereits abgezeichnet, nun ist es fix: Dieter Reiter bleibt OB in München. Der Amtsinhaber feiert einen überaus klaren Erfolg in der Stichwahl gegen seine CSU-Rivalin.

Merken

Mail an die Redaktion Dieter Reiter (SPD), Oberbürgermeister von München, steht in einem Wahllokal. Foto: Peter Kneffel/dpa

München.Dieter Reiter bleibt nach einem sehr deutlichen Erfolg in der Stichwahl Oberbürgermeister von München. Nachdem sich bereits am Wahlabend der Sieg des SPD-Amtsinhabers gegen seine Herausforderin Kristina Frank von der CSU abgezeichnet hatte, gab das Kreisverwaltungsreferat am Montag bekannt: Reiter kam auf 71,7 Prozent der Stimmen, Frank erreichte 28,3 Prozent. Am Nachmittag wollte sich der 61-Jährige, der nun weitere sechs Jahre OB der Landeshauptstadt bleiben kann, in München zu dem Wahlerfolg äußern.

Die Auszählung der 1001 Wahlgebiete war am späten Sonntagabend unterbrochen und am Montagmorgen fortgesetzt worden. Allerdings hatte Frank (38) ihrem politischen Gegner da schon zur Wahl gratuliert, weil Reiter mit großem Abstand in Führung lag. Der SPD-Mann teilte mit: „Ich bin überwältigt von dem großen Vertrauen, das mir die Münchnerinnen und Münchner entgegengebracht haben, vielen herzlichen Dank. Das gibt viel Rückenwind für die nächste Amtsperiode.“

Reiter war 2014 als Nachfolger seines Parteifreundes Christian Ude in das Rathaus eingezogen, nachdem er die Oberbürgermeister-Stichwahl gegen Josef Schmid (CSU) für sich entschieden hatte. Vor sechs Jahren fiel sein Sieg mit 56,7 Prozent deutlich knapper aus als dieses Mal.

Damals gaben deutlich weniger Münchner ihre Stimme ab, nur 38,5 Prozent der Wähler beteiligten sich 2014 an der entscheidenden Stichwahl. Diesmal waren es knapp 51 Prozent und damit sogar mehr als beim ersten Wahlgang (gut 49 Prozent) vor zwei Wochen.

Dabei konnte wegen der Corona-Krise bei der Stichwahl zwischen Reiter und Frank ausschließlich per Briefwahl abgestimmt werden. Die Pandemie hatte auch Folgen für die Auszählung: Wegen der Gefahr einer Infektion hatte die Landeshauptstadt die Zahl der Wahlhelfer auf 1500 reduziert - deshalb dauerte die Auszählung solange an.

„Jetzt geht es aber erst einmal darum, alle Kräfte in unserer Stadt zu bündeln, um in den nächsten Wochen die gewaltigen Herausforderungen der Corona-Krise zu bewältigen. Gemeinsam werden wir das meistern!“, schrieb Reiter bei Facebook. Kristina Frank wünschte ihm: „Möge er unsere Stadt sicher und mit ruhiger Hand durch die stürmische Zeit, die noch vor uns liegt, lenken.“