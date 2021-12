Anzeige

Fussball Klauß vor Jahresausklang in Aue: „Punktekonto auffüllen“ Trainer Robert Klauß strebt mit dem 1.

Mail an die Redaktion Der Nürnberger Trainer Robert Klauß gibt Anweisungen. Foto: Daniel Karmann/dpa/Archivbild

Nürnberg.FC Nürnberg im Auswärtsspiel beim FC Erzgebirge Aue einen positiven Jahresabschluss in der 2. Fußball-Bundesliga an. „Wir wollen das letzte Spiel nutzen, um unser Punktekonto aufzufüllen“, sagte Klauß vor der ersten Rückrundenpartie an diesem Samstag (13.30 Uhr).

27 Punkte als Hinserien-Ausbeute seien „gut“ gewesen, urteilte der Trainer. Klauß nannte am Donnerstag keine Zielmarke für die Rückrunde, er wolle sich mit seiner Mannschaft aber natürlich möglichst verbessern. Der „Club“ liegt auf Tabellenplatz sieben in Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen.

Die Vorbereitung auf die Partie in Aue war und ist von personellen Problemen begleitet. Man habe „ein paar Sachen aus dem Schalke-Spiel“ mitgenommen, berichtete Klauß. Torwart Christian Mathenia, die Verteidiger Enrico Valentini und Tim Handwerker sowie die Mittelfeldspieler Johannes Geis und Mats Möller Daehlie waren angeschlagen, sind aber wieder im Training. Klauß wird erst nach dem Abschlusstraining am Freitag Personalentscheidungen treffen können.

