Verkehr Kleinbus überschlägt sich mehrfach: Acht Menschen verletzt Auf der Autobahn 92 bei Ergolding (Landkreis Landshut) sind acht Menschen verletzt worden, nachdem sich ihr Kleinbus überschlagen hat.

Mail an die Redaktion Ein Sanitäter vor einem Rettungswagen mit der Nummer des Notrufes. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Ergolding.Das Fahrzeug aus Bulgarien war aus bisher ungeklärten Gründen in der Nacht zu Sonntag von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich daraufhin mehrfach überschlagen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 48 Jahre alte Fahrer sowie zwei weitere Insassen wurden bei dem Unfall schwer verletzt, hieß es von der Polizei. Sie seien in Krankenhäuser gebracht worden. Die Insassen des Kleinbusses waren nach Polizeiangaben auf der Durchreise nach Frankreich.