Statistisches Landesamt Kleine Herden: Weniger Schafe und Halter in Bayern

Es blökt und mäht seltener in Bayern: Die Zahl der Schafe im Freistaat ist im vergangenen Jahr ebenso gesunken wie die der Schafhalter. Damit gab es auf Zehn-Jahres-Sicht einen Rückgang der Schafbestände um 11,2 Prozent auf 254 300 Tiere, wie das Statistische Landesamt in Fürth am Freitag mitteilte. Im gleichen Zeitraum sank die Zahl der Schafhalter um knapp 17 Prozent auf 2000.

dpa