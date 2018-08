Entwicklung Kleiner Helfer für Depressions-Patienten Studenten aus Weiden und Regensburg arbeiten an einem Sprachroboter. Der „Munchkin“ soll helfen – und Kosten sparen.

Von Louisa Knobloch

Mail an die Redaktion Etwa jeder zehnte Deutsche ist laut RKI von einer Depression betroffen – Frauen erhalten die Diagnose häufiger als Männer. Foto: Marijan Murat/dpa

Weiden.Ein Patient wird wegen einer akuten Depression stationär behandelt. Nach seiner Entlassung muss er jedoch wochenlang auf einen Therapieplatz bei einem niedergelassenen Psychotherapeuten warten. 20 Wochen dauert das im Bundesdurchschnitt, wie die Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) in ihrem Bericht „Wartezeiten 2018“ kritisiert. Bayern liegt mit 19 Wochen knapp darunter. „Selbst zwei bis drei Wochen bis zum Beginn einer ambulanten Therapie können lang sein für einen Patienten, dem es psychisch schlecht geht“, sagt Dr. Markus Wittmann, Ärztlicher Direktor am medbo Bezirksklinikum Wöllershof.

„Wenn man sich den Fuß bricht, sagt jeder: Du Armer! Bei einer Depression heißt es dagegen: Stell dich nicht so an!“ Jakob Graf, Munchkin-Projektteam



Hier setzt ein Projekt an, das ein junges Team aus der Region gestartet hat: ein kleiner Sprachroboter soll den Patienten in der Zeit zwischen stationärer und ambulanter Behandlung zur Seite stehen, ihren Zustand überwachen und ihnen durch akute Krisen helfen. Mit dieser Idee haben vier Medizintechnik-Studenten der OTH Amberg-Weiden, eine Studentin der Sozialen Arbeit der OTH Regensburg sowie eine Prozessingenieurin und ein Software-Entwickler aus Ingolstadt im Mai beim Hackathon „Rural Health“ (Gesundheit im ländlichen Raum) in Weiden gleich zwei Preise abgeräumt. Ihr „Munchkin“, auf bayerisch Zwergerl, wurde mit dem Preis für den innovativsten Vorschlag und dem Publikumspreis ausgezeichnet. Unter den Zuschauern war Jakob Graf. Der 25-Jährige, der an der OTH Regensburg inzwischen seinen Master in Betriebswirtschaft abgeschlossen hat, war begeistert von der Idee und komplettiert nun das Team. Psychische Erkrankungen würden immer noch als Tabuthema gelten – dabei könne es jeden treffen, sagt Graf. „Wenn man sich den Fuß bricht, sagt jeder: Du Armer! Bei einer Depression heißt es dagegen: Stell dich nicht so an!“

System soll selbst lernen

Wie das Munchkin getaufte Endgerät einmal aussehen soll, wissen die Entwickler noch nicht genau. Der Name stammt aus dem „Zauberer von Oz“, gemeint ist ein kleines Männchen, das anderen hilft. Ähnlich wie bei den Sprachassistenten Google, Siri oder Alexa soll der Nutzer ein persönliches Codewort bekommen, mit dem er sein Munchkin ansprechen kann. „Wenn ein Patient um drei Uhr nachts aus einem Alptraum erwacht und niemanden zum Reden hat, könnte ihm eine Unterhaltung mit Munchkin helfen“, sagt Medizintechnik-Student Luis Geißler. Der Roboter soll dafür über Handlungsprotokolle für bestimmte Situationen wie Alpträume oder Panikattacken verfügen.

Die genaue Diagnose und weitere Informationen sollen von den Ärzten, die den Patienten stationär betreut haben, in das System eingespeist werden. Die Entwickler wollen einen selbstlernenden Algorithmus programmieren, der sich merkt, welche konkreten Maßnahmen bei einem Patienten gut funktionieren und welche nicht – etwa Übungen zur Selbstwahrnehmung oder körperliche Aktivität. Munchkin könnte den Patienten auch daran erinnern, seine Medikamente zu nehmen. „Im ambulanten Bereich ist die Therapietreue oft nicht so hoch“, hat Dr. Wittmann beobachtet, der das Projekt wissenschaftlich begleitet. Ein Therapeut, der den Patienten nur einmal pro Woche sieht, könne das auch nicht so engmaschig überprüfen.

Datensicherheit ist wichtig

Derzeit befindet sich das Projekt in der Machbarkeitsphase, wie Jakob Graf erläutert. Neben der Entwicklung des Algorithmus beschäftigt sich das Team vor allem mit der Frage der Datensicherheit. „Für die Patienten ist das natürlich enorm wichtig zu wissen, wo ihre Daten gespeichert werden und wer darauf Zugriff hat“, sagt Graf.

Bis aus der Idee tatsächlich ein Prototyp wird, muss das Team noch viele Hürden bewältigen. Und sie haben Konkurrenz: „Weltweit entstehen momentan Projekte in diesem Bereich“, sagt Dr. Wittmann. Er hält es jedoch für wichtig, so etwas auch hier in der Region umzusetzen. „Das Team ist sehr gut aufgestellt und mit Begeisterung dabei“, lobt er die jungen Entwickler.

Bei der Techniker Krankenkasse hat man seit 2013 Erfahrungen mit einem interaktiven Depressionscoach gesammelt. Dieser richtet sich an Patienten mit leichten mit mittelschweren Depressionen. Mit dem auf sechs Wochen angelegten Online-Programm sollen diese mit verschiedenen Übungen wie Gedankenprotokollen, einem Tagesplaner oder einem Freudentagebuch lernen, mit ihrer Depression umzugehen und Symptome zu lindern.

Zwar könnte das Programm auch als Überbrückung zwischen stationärer und ambulanter Therapie genutzt werden, sagt Dr. Anne Moschner von der TK. Sogenannte E-Mental-Health-Programme sollten in ihren Augen aber keine „Notlösung“ sein, sondern ihren eigenen Platz in der Versorgung der Patienten haben. „Wer lieber zu einem Therapeuten möchte, für den ist eine Online-Intervention nicht das Richtige.“ Andere Patienten fühlten sich dagegen mit dem zeit- und ortsunabhängigen Online-Setting wohl. „85 Prozent der Teilnehmer führen das Programm komplett durch, das ist eine hohe Quote.“

Programme zur psychischen Gesundheit haben auch ein großes volkswirtschaftliches Potenzial. Rund vier Millionen Menschen sind aktuell in Deutschland von einer Depression betroffen, die Fehltage aufgrund psychischer Erkrankungen steigen den Krankenkassen zufolge seit Jahren.

